Рязанскому ревматологу Сергею Филоненко присвоили звание «Заслуженный врач РФ»
За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение.
Рязанскому ревматологу Сергею Филоненко присвоили звание «Заслуженный врач РФ». Соответствующий документ появился на сайте правовых актов.
Отмечается, что указ подписал президент России Владимир Путин.
Доценту кафедры РязГМУ, кандидату медицинских наук Сергею Филоненко присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» за большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение.