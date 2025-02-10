Рязанка Ольга Кучина выиграла в лотерею миллион рублей

Выигрыш участница решила вложить в будущий бизнес.

Рязанка Ольга Кучина выиграла в лотерею миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

Отмечается, что девушка купила один билет из тиража 1609.

«Он меня зацепил тем, что в нем много троек в составе чисел, именно эта цифра последнее время мне очень нравится», — поделилась победительница.

Ольга по профессии менеджер. Сейчас девушка живет в Московской области и в свободное время любит кататься на велосипеде, а также победительница занимается теннисом, ходит в бассейн и тренажерный зал, читает классическую литературу и посещает театр.

Выигрыш участница решила вложить в будущий бизнес, но еще не решила, в какой сфере.