Рязанцы сообщили о неработающих лифтах в новом переходе около ТЦ «Глобус»

По данным жителя, несколько недель подряд он звонил в управляющую компанию, чей номер находился на наклейке рядом с лифтами.

Рязанцы сообщили о неработающих лифтах в новом переходе около ТЦ «Глобус». Соответствующий пост появился в группе «Подслушано в Рязани».

По данным жителя, несколько недель подряд он звонил в управляющую компанию, чей номер находился на наклейке рядом с лифтами, сначала оператор говорил, что поломку устранят.

«В последний из звонкок по телефону сообщили, что лифты не работают из-за неподведенного электричества. И сказали, что это не их работа, а нужно разбираться со строительной компанией. Самое грустное, что нет пандусов, потому что есть лифт. Люди с колясками и велосипедами, а также инвалиды не могут пользоваться переходом», — написал автор поста.