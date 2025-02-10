Рязанцев напугал громкий хлопок в небе

По словам очевидцев, его было слышно на Московском шоссе, Куйбышевском шоссе, городской Роще, Дашках Военных.

Рязанцев напугал громкий хлопок в небе. Запись, на которой слышен хлопок, опубликовали в в Telegram-канале «Топор| Новости Рязани».

В понедельник, 10 февраля, рязанцы сообщили о громком хлопке. По словам очевидцев, его было слышно на Московском шоссе, Куйбышевском шоссе, городской Роще, Дашках Военных.

Предположительно, причиной хлопка стал переход самолета на сверхзвук.