Рязанцев напугал громкий хлопок в небе
По словам очевидцев, его было слышно на Московском шоссе, Куйбышевском шоссе, городской Роще, Дашках Военных.
Рязанцев напугал громкий хлопок в небе. Запись, на которой слышен хлопок, опубликовали в в Telegram-канале «Топор| Новости Рязани».
В понедельник, 10 февраля, рязанцы сообщили о громком хлопке. По словам очевидцев, его было слышно на Московском шоссе, Куйбышевском шоссе, городской Роще, Дашках Военных.
Предположительно, причиной хлопка стал переход самолета на сверхзвук.