Рязанцам рассказали, в каких профессиях выросла и снизилась зарплата

Сильнее всего за месяц работодатели нарастили зарплатные предложения для работников сектора транспорта и логистики.

Рязанцам рассказали, в каких профессиях выросла и снизилась зарплата с начала года. Об этом сообщил сервис hh.ru.

По данным аналитикам, средняя предлагаемая зарплата в Рязанской области находится на уровне 61 тысячи рублей.

Сильнее всего за месяц работодатели нарастили зарплатные предложения для работников сектора транспорта и логистики (+3 тысячи рублей до 108 тысяч в среднем). В рейтинг наиболее активно растущих по зарплатам также вошли сфера «Наука, образование» (+2 тыс. до 47 тыс.), «Продажи, обслуживание клиентов» (+2 тыс. до 57 тыс.), а также сфера административного персонала (+2 тыс. до 59 тыс.) и сектор рабочих специальностей (+2 тыс. до 87 тыс. рублей).

А в семи других профессиональных сферах зафиксировано падение предлагаемого дохода. Сильнее всего не повезло соискателям в области «Автомобильный бизнес», здесь для представителей сферы предлагаемый доход упал на 22 тысячи, похожая ситуация в сфере топ-менеджмента и в вакансиях для обслуживающего персонала.