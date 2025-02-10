Рязанцам рассказали, как снизить плату за ЖКХ в теплую зиму

Этим поделилась начальник Государственной жилищной инспекции Рязанской области Татьяна Тарасюк.

Рязанцам рассказали, как снизить плату за ЖКХ в теплую зиму. Этим в эфире телеканала ГТРК «Ока» поделилась начальник Государственной жилищной инспекции Рязанской области Татьяна Тарасюк.

Она пояснила, что при обычных условиях плата будет приходить одинаковая, вне зависимости от того, как топят помещение. По ее словам, это связано с тем, что ресурсоснабжающая организация должна выполнять нормативы. В обыкновенных квартирах температура оптимальная температура +18 градусов, в угловых — +20 градусов.

«Наши жители понимают, что когда на улице достаточно тепло, их радиаторы теплые, а когда на улице холодно, радиаторы горячее. Если нормативы соблюдаются, плата будет одинаковая. Для ее изменения в теплую зиму нужен общедомовой прибор учета», — рассказала Тарасюк.

Она отметила, что установить общедомовой прибор учета можно тремя способами: на собрании собственников за счет ресурсоснабжающей организации при условии возмещения средств в течение 60 месяцев и при проведении капремонта системы отопления. При этом технических трудностей по установке таких приборов нет.