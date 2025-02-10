Рязанца осудят за незаконное хранение боеприпасов

В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов).

Рязанца осудят за незаконное хранение боеприпасов. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в октябре 2024 года в лесопосадке на территории Кораблинского района мужчина обнаружил 50 патронов. Он забрал их и спрятал в тумбу для телевизора. В декабре во время розыскных мероприятий патроны нашли и изъяли.

В отношении кораблинца возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов).

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.