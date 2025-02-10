Россиян предупредили о схеме мошенников с якобы обновлением аккаунта Госуслуг

Таким способом аферисты пытаются получить смс-код, чтобы похитить учетную запись.

Россиян предупредили о схеме мошенников с якобы обновлением аккаунта Госуслуг. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Таким способом аферисты пытаются получить смс-код, чтобы похитить учетную запись.

Портал Госуслуг не проводит обзвон граждан, поскольку база пользователей насчитывает более 110 млн человек и это технически невозможно.

Для передачи всей официальной информации Госуслуги используют личный кабинет, а информационные рассылки от портала приходят с одних и тех же адресов: