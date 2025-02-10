Прокуратура начала проверку действий УК после жалоб рязанцев на запах из подвала

Жители сообщили, что на протяжении нескольких лет в подвале дома имеется устойчивый неприятный запах, что значительно ухудшает качество их жизни. У инвалидов и пенсионеров, проживающих в доме, обостряются хронические заболевания.

Прокуратура начала проверку действий УК после жалоб рязанцев на запах из подвала. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заместитель прокурора области Екатерина Банникова с выездом на место встретилась с жителями дома № 10 по улице Крупской.

Рязанцы сообщили, что на протяжении нескольких лет в подвале дома имеется устойчивый неприятный запах, что значительно ухудшает качество их жизни. У инвалидов и пенсионеров, проживающих в доме, обостряются хронические заболевания.

Неоднократные жалобы в управляющую компанию проблему не решили.

В настоящее время по указанным фактам организована проверка.