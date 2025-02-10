Наталья Епихина сообщила о возвращении двух рязанцев из украинского плена
Отмечается, что в фамилии одного из мужчин была ошибка, поэтому потребовалось время для установления его происхождения.
Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина сообщила о возвращении двух рязанцев из украинского плена. Об этом она написала на своей странице ВКонтакте.
«Родные и мы были уверены, что Владимир тоже наш земляк, но в фамилии была ошибка в одной букве. Официального подтверждения не было. Благодаря профессиональной работе команды Уполномоченного по правам человека в РФ и Рязанского областного военкомата подтверждено, что Владимир — наш земляк! Сегодня мне посчастливилось с ним лично поговорить», — написала Епихина.
Ранее сообщалось, что среди освобожденных военнопленных числится только один рязанец.
Фото: страница уполномоченного по правам человека в Рязанской области Натальи Епихиной ВКонтакте.