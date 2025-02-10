На Wildberries начали продавать автомобили с пробегом
Новшество в тестовом режиме ввели в Москве и МО, однако его планируют распространить и на другие регионы.
На Wildberries начали продавать автомобили с пробегом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Новшество в тестовом режиме ввели в Москве и МО, однако его планируют распространить и на другие регионы.
Отмечается, что документы на машину покупатель получит перед выдачей транспортного средства. Он может отказаться от заключения договора купли-продажи после осмотра, назвав код отмены продавцу, и вернуть купленный автомобиль.