На Wildberries начали продавать автомобили с пробегом

Новшество в тестовом режиме ввели в Москве и МО, однако его планируют распространить и на другие регионы.

На Wildberries начали продавать автомобили с пробегом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Новшество в тестовом режиме ввели в Москве и МО, однако его планируют распространить и на другие регионы.

Отмечается, что документы на машину покупатель получит перед выдачей транспортного средства. Он может отказаться от заключения договора купли-продажи после осмотра, назвав код отмены продавцу, и вернуть купленный автомобиль.