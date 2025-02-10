На рязанца завели уголовное дело за незаконную прописку мигрантов
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
На рязанца завели уголовное дело за незаконную прописку мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Участковый установил, что 39-летний мужчина причастен к трем фактам организации фиктивной постановки на учет на улице Станкозаводской трех граждан одной из стран Средней Азии в возрасте от 44 до 50 лет.
Фактически они проживали в другом месте.
Ранее этого рязанца уже судили за аналогичное нарушение.
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.