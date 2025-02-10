Хоккеисты из Донецка выиграли в Рязани «Кубок Мужества»

По словам организаторов турнира, данные соревнования планируется сделать традиционными.

8-9 февраля в ДС «Олимпийский» прошел межрегиональный хоккейный турнир «Кубок Мужества», посвященный Году защитника Отечества в России.

В нем приняли участие четыре команды: команда десантного училища — «РГВВДКУ» (г. Рязань), «Железные дороги Новороссии» (г. Донецк), «Истребители» (г. Жуковский) и «Воскресенские медведи» (г. Воскресенск).

Организаторами турнира выступили команды Чемпионата России Всероссийской хоккейной лиги — ХК «Рязань-ВДВ» и ХК «Юнисон-Москва».

По словам Президента Федерации хоккея Рязанской области Олега Смирнова, в Рязани широко развит любительский хоккей, в Ночной хоккейной лиге играет 50 команд, что безусловно показывает, что данный вид спорта неимоверно популярен в регионе.

«Мы рады, что сегодня к нам приехали наши партнеры из Москвы, гости с Донбасса и Подмосковья. Вместе — мы сделаем большой хоккейный праздник незабываемым», — сказал он.

Игры турнира проходили на протяжении двух дней. В результате ледовых баталий обладателями Кубка Мужества стали хоккеисты из Донецка — команда «Железные дороги Новороссии». Серебряные призеры турнира — команда Рязанского десантного училища — «РГВВДКУ», на 3 месте — «Воскресенские медведи».

«Все мы конечно же развиваем хоккей: профессиональный, детский, любительский спорт — тоже невероятно важен. Мы стараемся быть участниками хоккейных событий по всем направлениям. Спасибо Рязани за теплый прием и поддержку хоккеистов-любителей», — отметил Президент ХК «Юнисон-Москва» Александр Клименко,

По словам организаторов турнира, данные соревнования планируется сделать традиционными.

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