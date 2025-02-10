Госжилинспекция нашла нарушения в рязанских дворах

Замечания связаны со складированием на контейнерных площадках строительных и древесных отходов, несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов и отсутствием специальных отсеков для хранения КГО.

Госжилинспекция нашла нарушения в рязанских дворах. Об этом пишет газета «Рязанские ведомости».

Рейды прошли на улицах Мусоргского, пос. Мехзавода, Керамзавода, Островского, Строителей, Профессора Никулина, 6-я Линия и в 3-м Мопровском переулке. Специалисты обращали внимание на качество уборки мусора, состояние контейнерных площадок, фасадов и отмосток зданий.

Сотрудники ГЖИ обнаружили недочеты по девяти адресам. Замечания связаны со складированием на контейнерных площадках строительных и древесных отходов, несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов и отсутствием специальных отсеков для хранения КГО.

Управляющим организациям выдадут предостережения о необходимости устранения фактов ненадлежащей уборки дворов.