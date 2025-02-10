Более 400 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю

52 человека обратились за помощью с переломами, 157 — ушибами, 67 — с растяжениями, 52 — с ранами.

Более 400 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Там сообщили, что с 3 по 9 февраля в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 415 пациентам.

Отмечается, что 52 человека обратились за помощью с переломами, 157 — ушибами, 67 — с растяжениями, 52 — с ранами.

На прошлой неделе в травмпункт обратилось 442 человека.