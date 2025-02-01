В Ярославле капитан полиции погиб при задержании преступника
В Ярославле капитан полиции погиб при задержании преступника. Об этом
Полицейский получил смертельное ранение в подъезде одного из домов на улице Труфанова, сказано в публикации.
Погибший прибыл на место происшествия после сообщения о том, что в подъезде находится «неадекватный мужчина с ножом». Нарушитель к моменту прибытия был в своей квартире. Он выстрелил три раза через дверь и ранил полицейского.
«Ответным огнем напарника преступник был ликвидирован», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.