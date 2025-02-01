В январе в Рязанской области зафиксировали температурные рекорды

Среднесуточные температуры воздуха превышали климатическую норму на 1-9°С, а временами и на 12 °.

В январе в Рязанской области зафиксировали температурные рекорды. Об этом сообщил начальник отдела агрометеорологического режима и климата Рязанского ЦГМС Роман Степанов в соцсетях.

Как указано в публикации, январь в 2025 году — один из самых теплых в истории метеонаблюдений в Рязанской области. Среднесуточные температуры воздуха превышали климатическую норму на 1-9°С, а временами и на 12 °C, а именно:

8 января столбики термометров показали +4°С (предыдущий рекорд +2,6 наблюдался в 1999 году);

27 января — +3,9°С (предыдущий рекорд +2,9°С был в 1999 году);

28 января — +3,9°С (предыдущий рекорд +2,1°С зафиксировали в 2002 году);

30 января — +5,7°С (предыдущий рекорд +1,9°С наблюдался в 2002 году).

Отмечается, что 1 и 2 февраля температура воздуха будет колебаться около 0 °C, местами возможны небольшие осадки при ветре 5-10 метров в секунду.

С 3 февраля температура начнет понижаться. Осадки будут небольшими, но постепенно перейдут в мокрый снег и снег.

Ранее рязанцам пообещали до -10°С в феврале.