В Рязанской области в феврале начали распускаться одуванчики

Кадры сделали в субботу, 1 февраля, в деревне Деулино Рязанского района.

В Рязанской области начали распускаться одуванчики. Об этом сообщило издание «МК в Рязани».

Кадры сделали в субботу, 1 февраля, в деревне Деулино Рязанского района.

Согласно данным в открытых источниках, цветение одуванчиков зависит от климата местности. В основном оно происходит в марте или в апреле, в средней полосе России — в середине мая или в начале июня.

Ранее в регионе зацвели анютины глазки и верба.

Фото: «МК в Рязани»