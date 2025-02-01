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В Рязанской области усилят меры безопасности
Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Павел Малков на заседании оперативного штаба Рязанской области.

В Рязанской области усилят меры безопасности. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Павел Малков провел очередное заседание оперативного штаба Рязанской области. На совещании были выработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности в регионе.

«На заседании был проведен анализ последствий атак БПЛА на критически важные объекты, выработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан и объектов.

Дано поручение проинформировать граждан о необходимости пользоваться только официальными источниками информации. В фейковых каналах за отдельными верными сообщениями следует недостоверная информация, направленная на разжигание панических настроений», — говорится в сообщении.

Губернатор поручил принять ряд дополнительных технических и организационных мер, направленных на защиту граждан и критически важных объектов.