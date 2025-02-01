Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 01
Вск, 02
Пнд, 03
ЦБ USD 97.81 -0.2 01/02
ЦБ EUR 102.13 -0.65 01/02
Нал. USD 100.50 / 99.02 01/02 13:55
Нал. EUR 105.00 / 105.47 01/02 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
6 864
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
41 279
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
50 093
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
60 537
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области пройдут рейды по поиску пьяных водителей
Рейд пройдет в субботу, 1 февраля.

В субботу, 1 февраля, в Рязанской области пройдут рейды по поиску пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

В публикации сказано, что инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.