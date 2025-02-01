В Рязанской области пройдут рейды по поиску пьяных водителей

Рейд пройдет в субботу, 1 февраля.

В субботу, 1 февраля, в Рязанской области пройдут рейды по поиску пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

В публикации сказано, что инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.