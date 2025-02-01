Рязанские врачи провели уникальную операцию на половом члене
В отделение урологии и трансплантации органов обратился мужчина с болезнью Пейрони. Отмечается, что это редкое заболевание, при котором мужской половой орган искривляется из-за прогрессирующих фиброзных изменений в белочной оболочке.
Рязанские врачи провели уникальную операцию на половом члене. Об этом сообщила пресс-служба ОКБ в соцсетях в субботу, 1 февраля.
В отделение урологии и трансплантации органов обратился мужчина с болезнью Пейрони. Отмечается, что это редкое заболевание, при котором мужской половой орган искривляется из-за прогрессирующих фиброзных изменений в белочной оболочке.
Как указано в публикации, мужчине требовалась пластическая операция.
«Подходящая методика операции — это пластика белочной оболочки сосудистым лоскутом», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Рязани выполнили такую операцию впервые.
Фото: пресс-служба рязанской ОКБ