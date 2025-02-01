Рязанские врачи провели уникальную операцию на половом члене

В отделение урологии и трансплантации органов обратился мужчина с болезнью Пейрони. Отмечается, что это редкое заболевание, при котором мужской половой орган искривляется из-за прогрессирующих фиброзных изменений в белочной оболочке.