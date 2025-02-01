Рязанские полицейские депортировали и выдворили из России девятерых мигрантов

В сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов иностранцы отправились в московский аэропорт для вылета за свой счет в родные страны.

Рязанские полицейские депортировали и выдворили из России девятерых мигрантов, которые нарушили законы. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Депортации подлежали трое граждан стран ближнего зарубежья, которые недавно освободились из мест лишения свободы. Один отбывал наказание за кражу, а двое — за мошенничество и незаконный оборот наркотиков.

Принудительно выдворили шестерых граждан стран Средней Азии. Ранее сотрудники полиции уличили их в нарушениях миграционного законодательства.

В публикации сказано, что в сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов иностранцы отправились в московский аэропорт для вылета за свой счет в родные страны.