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Рязанская область сократила строительство жилья
В Рязанской области по сравнению с 2023 годом общее количество построенных квартир в 2024 году уменьшилось на 21,4%, общая площадь новостроек — на 23,5%.

В Рязанской области общее количество построенных квартир в 2024 году по сравнению с 2023 годом уменьшилось на 21,4%, общая площадь новостроек — на 23,5%. Об этом сообщил «Интерфакс».

Объем строительства жилья в Рязанской области в 2024 году составил 7897 квартир общей площадью 602,8 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что возведен 71 многоквартирный дом. Населением за счет собственных и заемных средств построено 2290 домов, на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, — 320 домов.

Больше всего жилья введено в Рязани — 240,1 тысяч квадратных метров. В Рязанском районе этот показатель составил 166,3 тысяч квадратных метров, в Рыбновском районе — 47,5 тысяч квадратных метров, в Касимовском районе — 18,4 тысяч квадратных метров.