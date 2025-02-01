Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу с февраля

В частности, на 9,5% увеличивается размер маткапитала, таким образом, его максимальная сумма составит 912 тыс. рублей. Кроме того, на 9,5% будут проиндексированы социальные выплаты и страховые пенсии. Также вступают в силу изменения, связанные с совершенствованием миграционной политики:

Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу с февраля. Соответствующую информацию разместил председатель Госдумы Вячеслав Володин в соцсетях.

Один из ключевых нововведений станет увеличение материнского капитала на 9,5%. Его максимальная сумма составит 912 тысяч рублей. Кроме того, индексацию страховых пенсий также доведут до 9,5%. Пересчитают их с 1 января 2025 года.

Также заработает закон, предусматривающий новый режим высылки незаконных мигрантов. Иностранцев будут вносить в специальный реестр, их обяжут информировать сотрудников полиции о своем местоположении. Мигранты не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране. При неоднократном нарушении требований контроля в отношении них будет приниматься решение о депортации.

Помимо этого, вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в страну или выезда из нее, а также оказание включенному в реестр контролируемых лиц мигранту услуг, предоставление которых запрещается. Полиция сможет самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы России.

С 5 февраля с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, например, совершившими правонарушение, смогут работать наставники. Как указано в публикации, назначать их будет комиссия по делам несовершеннолетних с согласия ребенка и его родителей, наставники должны пройти подготовку и попасть в специальный реестр.

Кроме того, закрепляется понятие «креативная индустрия». Под ним понимается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью. Вводятся основы правового регулирования в этой сфере, определяются виды господдержки субъектов креативных индустрий.

С 5 февраля вступает в силу закон, согласно которому конфискованное имущество, явившееся орудием совершения или предметом административного правонарушения, подлежит обращению в собственность субъекта РФ.