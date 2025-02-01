Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники звонят людям и убеждают, что их деньги в опасности. Отмечается, что вместо перевода злоумышленники просят приобрести золото. После этого жертве предлагают либо передать золото курьеру, либо продать в другом банке и уже после этого перевести деньги на якобы надежный счет.