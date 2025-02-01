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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Мошенники звонят людям и убеждают, что их деньги в опасности. Отмечается, что вместо перевода злоумышленники просят приобрести золото. После этого жертве предлагают либо передать золото курьеру, либо продать в другом банке и уже после этого перевести деньги на якобы надежный счет.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с покупкой золота. Об этом сообщили в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Как уточнили в публикации, мошенники звонят людям и утверждают, что их деньги в опасности. Отмечается, что вместо перевода злоумышленники просят приобрести золото. После этого жертве предлагают либо передать золото курьеру, либо продать в другом банке и уже после этого перевести деньги на якобы надежный счет.