«Единая Россия» поможет привести в порядок 19 тысяч воинских мемориалов по всей стране

Также в регионах будут созданы муралы и памятные доски, посвященные героям Великой Отечественной войны и СВО.

Сохранение исторической памяти и распространение объективной информации о ключевых событиях прошлого приобретают особое значение в 2025 году, который президент объявил Годом защитника Отечества. Во всех регионах «Единая Россия» проведет ряд мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Это как традиционные ежегодные акции, так и новые проекты. Основные направления работы обозначил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на заседании постоянно действующего оргкомитета «Наша Победа», которое состоялось 31 января. Он подчеркнул, что важно отдать дань уважения всем фронтовикам, труженикам тыла и детям войны, а также охватить вниманием участников локальных войн и специальной военной операции.

— Необходимо, чтобы мероприятия были качественно организованы и прошли на высоком уровне не только в столице, но и в любой точке страны. С одной стороны, мы говорим «спасибо» ветеранам, с другой — закладываем фундамент воспитания подрастающего поколения, — сказал Владимир Якушев.

Одной из ключевых акций 2025 года станет «Диктант Победы», который пройдет 25 апреля. Как рассказал федеральный координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Сидякин, участие в патриотической акции примут 80 стран мира. Минобрнаукиорганизует работу площадок во всех высших учебных заведениях России и их филиалах, которые находятся за рубежом.

В соответствии с поручением президента партия поможет привести в порядок 19 тысяч воинских мемориалов. Кроме того, в регионах создадут муралы и откроют памятные доски в честь героев Великой Отечественной войны и СВО.

Также в этом году продолжится реализация акций «Звонок ветерану», «Бессмертный полк онлайн» и «Парад у дома ветерана». А в соцсети «ВКонтакте» будут созданы сообщества, посвященные участникам Великой Отечественной войны. На таких страницах разместят памятные фотографии и истории из жизни ветеранов.