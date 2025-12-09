Рязань
Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям
Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о невозможности уступок по территориальным вопросам. Об этом пишет РИА Новости. В своем выступлении перед журналистами он подчеркнул, что Украина не имеет права отдавать «свои территории» ни по конституции, ни по международному, ни по моральному праву. Зеленский отметил, что компромисс по вопросу территорий пока не найден. В то же время в Кремле продолжаются обсуждения мирного плана США по Украине, который был представлен российскому президенту Владимиру Путину. Путин сообщил, что американская сторона разделила план на четыре пакета и выразил надежду на возможность обсуждения, однако отметил, что пока не удалось достичь согласия с Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о невозможности уступок по территориальным вопросам. Об этом пишет РИА Новости.

В своем выступлении перед журналистами он подчеркнул, что Украина не имеет права отдавать «свои территории» ни по конституции, ни по международному, ни по моральному праву. Это заявление было сделано после его встречи в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Зеленский отметил, что компромисс по вопросу территорий пока не найден.

В то же время в Кремле продолжаются обсуждения мирного плана США по Украине, который был представлен российскому президенту Владимиру Путину. Путин сообщил, что американская сторона разделила план на четыре пакета и выразил надежду на возможность обсуждения, однако отметил, что пока не удалось достичь согласия с Киевом.