ВС РФ освободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток». Как отметили в Минобороны, Украина потеряла на данном направлении более 210 военнослужащих, боевую бронемашину, шесть автомобилей и склад материальных средств.