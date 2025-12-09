Восемь населенных пунктов в Рязанской области останутся без света 10 декабря

С 09:00 до 17:00 10 декабря света не будет в следующих населенных пунктах Клепиковского района: деревнях Снохино, Малое Курапово, Сонино, Лебедино, Каширово, Пансурово; селах Бусаево, Колычево. Причина — плановые ремонтные работы.

