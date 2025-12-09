Власти поддержали проект о повышении платы за детский сад в Рязанской области

Постановление о повышении платы за детсад в Рязанской области приняли на заседании правительства. Об этом стало известно во вторник, 9 декабря. В 2026 году проиндексируют максимальный размер родительской платы на 4%. Отмечается, что это соответствует прогнозному уровню инфляции. На заседании поддержали проект постановления. Напомним, в Рязани плату за детсад увеличат с 2569 до 2672 рублей.

Постановление о повышении платы за детсад в Рязанской области приняли на заседании правительства. Об этом стало известно во вторник, 9 декабря.

В 2026 году проиндексируют максимальный размер родительской платы на 4%. Отмечается, что это соответствует прогнозному уровню инфляции.

На заседании поддержали проект постановления.

Напомним, в Рязани плату за детсад увеличат с 2569 до 2672 рублей.

В Рязанском муниципальном округе — с 2458 до 2556 рублей, в Касимовском — с 2046 до 2128 рублей, в Михайловском — с 1594 до 1658 рублей. В Шиловском, Пронском, Рыбновском, Ряжском, Сасовском, Скопинском, Спасском муниципальных округах размер платы составит 2211 рублей. В Александро-Невском, Ермишинском, Захаровском, Кадомском, Клепиковском, Кораблинском, Милославском, Пителинском, Путятинском, Сапожковском, Сараевском, Старожиловском, Ухоловском, Чучковском, Шацком — 1797 рублей.