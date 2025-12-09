В Санкт-Петербурге 36-летняя женщина утопила своего новорожденного сына в тазу

Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Анастасия 5 лет лечилась от бесплодия. В новых отношениях ей удалось забеременеть, но ее партнер был против ребенка. Женщина не хотела растить младенца одна, вскоре у нее развилась послеродовая депрессия. На 16-й день после родов она утопила сына в тазе с водой.

После случившегося Анастасия сама позвонила в полицию.

Анастасия позиционирует себя как ведущую трансформационных игр и автора курса по родовой системе и психосоматике. Она считала себя специалистом в области психологии и проводила тренинги, но не смогла справиться с тяжелыми эмоциями и одиночеством.

Фото: Плохие новости 18+