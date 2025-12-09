В Рязанской области закроют движение по наплавному мосту через Оку

Рязанцев предупредили о временной приостановке движения транспорта по наплавному мосту через Оку 10 декабря. Об этом сообщил региональный минтранс. Ограничения будут действовать в районе села Фатьяновка Спасского района в период с 10:00 до 12:00. Местных жителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок.