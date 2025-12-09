В Рязанской области проведут рейды по перевозке пассажиров автобусами

Во вторник, 9 декабря, в Рязанской области пройдут рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами. Отмечается, что их проводят в целях профилактики ДТП.