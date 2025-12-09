В Рязанской области осудили 20-летнего лже-руководителя фирмы

Скопинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в предоставлении паспорта для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице. По данным следствия. в январе 2025 года молодой человек за вознаграждение согласился стать подставным руководителем и участником коммерческой организации. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.