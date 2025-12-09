В Рязани в ноябре родились Мика и Купава

Чаще всего в ноябре девочек называли Василисами. На втором месте по встречаемости оказались имена Мария и Милана. На третьем — Виктория и Маргарита. Редкими женскими именами стали Стефания, Аксения, Каролина, Купава, Амелия, Аделина, Эмилия, Мика. Мальчиков в ноябре чаще всего называли Максимами. Вторыми по встречаемости в прошедшем месяце стали имена Дмитрий и Кирилл. Реже всего детей называли Елисеями, Филиппами.

Названы редкие и популярные имена новорожденных в Рязани в ноябре. Об этом 9 декабря сообщили в соцсетях Перинатального центра.

Чаще всего в ноябре девочек называли Василисами. На втором месте по встречаемости оказались имена Мария и Милана. На третьем — Виктория и Маргарита.

Редкими женскими именами стали Стефания, Аксения, Каролина, Купава, Амелия, Аделина, Эмилия, Мика.

Мальчиков в ноябре чаще всего называли Максимами. Вторыми по встречаемости в прошедшем месяце стали имена Дмитрий и Кирилл.

Реже всего детей называли Елисеями, Филиппами.

Всего в ноябре в МФЦ Перинатального центра зарегистрировали 97 малышей: 52 мальчика и 45 девочек.