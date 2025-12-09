Рязань
В Рязани у молодого наркозакладчика изъяли 39 граммов мефедрона
В Рязани полицейские задержали 23-летнего молодого человека, который пытался заработать на продаже наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков узнали, что он стал закладчиком в нелегальном интернет-магазине.

Юношу поймали на улице Космонавтов, когда он прятал наркотики в тайниках. У него нашли сверток с 1 граммом мефедрона. Позже, в его квартире на улице Крупской, полицейские обнаружили еще более 30 граммов этого наркотика. Молодой человек признался, что употреблял наркотики и решил стать закладчиком, чтобы быстро заработать деньги.

В ходе дальнейших действий полицейские нашли еще три закладки наркотиков в разных частях города. Всего изъято 39 граммов мефедрона.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, и суд арестовал его.

