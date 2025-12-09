В Рязани снизятся цены на арендные квартиры

Согласно исследованию, к концу 2025 году в Рязани аренда однокомнатных квартир составила 27,5 тыс. руб. (+21%), двухкомнатных — 30,0 тыс. руб. (+5%). По словам специалистов, в ближайшие месяцы аренда в Рязани подешевеет примерно на 1,5% в месяц. Устойчивый рост возобновится в июне-июле 2026 года.