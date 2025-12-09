В Рязани прорвало канализацию в двух местах
В Рязани прорвало канализацию в двух местах. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Уточняется, что «сразу две канализации» прорвало на улице Мервинской. Очевидцы отмечают, что запах «не из приятных». На кадрах видно, что дороги залило канализационной водой.
В Рязани прорвало канализацию в двух местах. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань».
Уточняется, что «сразу две канализации» прорвало на улице Мервинской. Очевидцы отмечают, что запах «не из приятных».
На кадрах видно, что дороги залило канализационной водой.
Фото: Топор. Рязань