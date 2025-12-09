Рязань
В России минимальная цена на искусственные ели снизилась за год почти в два раза. Об этом 9 декабря сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его словам, из-за расширения ассортимента и оптимизации закупок в 2025 году минимальная цена на искусственные ели высотой 1,5 метра снизилась почти вдвое — до 760 рублей. Отмечается, что в прошлом году они стоили полторы тысячи рублей.

Богданов уточнил, что сезон продаж новогодних елей в сетевой рознице уже начался. В магазинах крупных торговых сетей представлено от 40 до 200 видов искусственных деревьев. На онлайн-витринах доступно более тысячи позиций.

Так, настольные елки можно приобрести по цене от 90 до 318 рублей, напольные — от 370 до 80 тысяч рублей. Средняя цена двухметровых — 6 300 рублей.

Живые ели и сосны высотой 1,5-2,3 метра можно приобрести по цене от 1 680 рублей, пихты высотой от 1,5 до 2,5 м — от 5 700 рублей, натуральный хвойный лапник — от 560 рублей.