В России минимальная цена на искусственные ели снизилась за год почти в два раза

Отмечается, что из-за расширения ассортимента и оптимизации закупок в 2025 году минимальная цена на искусственные ели высотой 1,5 метра снизилась почти вдвое — до 760 рублей. Отмечается, что в прошлом году они стоили полторы тысячи рублей. Сезон продаж новогодних елей в сетевой рознице уже начался. В магазинах крупных торговых сетей представлено от 40 до 200 видов искусственных деревьев. На онлайн-витринах доступно более тысячи позиций. Так, настольные елки можно приобрести по цене от 90 до 318 рублей, напольные — от 370 до 80 тысяч рублей. Средняя цена двухметровых елей — 6 300 рублей.