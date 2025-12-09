Рязань
В Минздраве заявили, что беременность защищает от рака груди
В Минздраве заявили, что беременность защищает от рака груди. Об этом сообщает «Лента. ру».

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, наукой доказано, что роды и грудное вскармливание защищают женщину от рака молочной железы и органов репродуктивной системы.

«Сейчас молодёжь выбирает карьеру вместо деторождения. А откладывание детей на более поздний возраст ухудшает репродуктивное здоровье. Вдобавок это повышает риски осложнений с деторождением в будущем», — заявил Мурашко.