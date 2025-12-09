В Госдуме призвали торговые сети не повышать цены на мандарины перед Новым годом

В Госдуме призвали торговые сети, магазины и маркетплейсы не повышать цены на мандарины перед Новым годом. Об этом заявил заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с ТАСС.
Как указано в публикации, сейчас на оптовом рынке складывается благоприятная ситуация: мандарины продают от 100 рублей за килограмм, что в среднем на 25% ниже по сравнению с прошлым годом.
Депутат связал это с рекордным урожаем в основных странах-поставщиках и укреплением рубля.
Со ссылкой на прогноз экспертов агрорынка отмечается, что цены могут снизиться еще на 5-10% перед Новым годом из-за повышения спроса и праздничных акций.
«Поэтому любые необоснованные скачки цен в последние дни перед праздником будут являться исключительно спекулятивными», — заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в России подешевели мандарины.