В Госдуме призвали торговые сети не повышать цены на мандарины перед Новым годом

Отмечается, что сейчас на оптовом рынке складывается благоприятная ситуация: мандарины продают от 100 рублей за килограмм, что в среднем на 25% ниже по сравнению с прошлым годом. Депутат связал это с рекордным урожаем в основных странах-поставщиках и укреплением рубля. Со ссылкой на прогноз экспертов агрорынка отмечается, что цены могут снизиться еще на 5-10% перед Новым годом из-за повышения спроса и праздничных акций. «Поэтому любые необоснованные скачки цен в последние дни перед праздником будут являться исключительно спекулятивными», — добавил собеседник агентства.

В Госдуме призвали торговые сети, магазины и маркетплейсы не повышать цены на мандарины перед Новым годом. Об этом заявил заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с ТАСС.

Как указано в публикации, сейчас на оптовом рынке складывается благоприятная ситуация: мандарины продают от 100 рублей за килограмм, что в среднем на 25% ниже по сравнению с прошлым годом.

Депутат связал это с рекордным урожаем в основных странах-поставщиках и укреплением рубля.

Со ссылкой на прогноз экспертов агрорынка отмечается, что цены могут снизиться еще на 5-10% перед Новым годом из-за повышения спроса и праздничных акций.

«Поэтому любые необоснованные скачки цен в последние дни перед праздником будут являться исключительно спекулятивными», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в России подешевели мандарины.