В Госдуме приняли закон о доступе финразведки к операциям по картам «Мир»

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила закон, который расширяет полномочия Росфинмониторинга и дает ведомству прямой доступ к данным об операциях по картам «Мир» и через Систему быстрых платежей. Об этом сообщает РБК. Инициатива включить НСПК в антиотмывочное регулирование обсуждалась еще в 2024 году. Тогда в ведомстве подчеркивали, что сейчас оператор карт «Мир» не входит в национальную систему финмониторинга, хотя именно через него проходят операции по картам и СБП.