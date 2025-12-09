Госдума во втором и третьем чтениях одобрила закон, который расширяет полномочия Росфинмониторинга и дает ведомству прямой доступ к данным об операциях по картам «Мир» и через Систему быстрых платежей. Об этом сообщает РБК. Замглавы комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов заявил, что документ вводит порядок информационного обмена между финразведкой и оператором Национальной системы платежных карт. «Это делается в связи с совершенствованием антиотмывочной системы», — отметил Свистунов. Поправки вступят в силу 1 сентября 2026 года. В Росфинмониторинге объяснили, что изменения позволят ведомству быстрее получать значимую информацию. Состав данных финразведка и НСПК определят в отдельном соглашении с согласия Банка России. Инициатива включить НСПК в антиотмывочное регулирование обсуждалась еще в 2024 году. Тогда в ведомстве подчеркивали, что сейчас оператор карт «Мир» не входит в национальную систему финмониторинга, хотя именно через него проходят операции по картам и СБП.
В Госдуме приняли закон о доступе финразведки к операциям по картам «Мир»
