В Чебоксарах БПЛА повредил жилой дом

В Чебоксарах на проспекте Ивана Яковлева № 6 беспилотник повредил жилой дом. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По предварительным данным, в результате падения БПЛА в Чебоксарах пострадали 14 человек, включая одного ребенка.

Кроме основных повреждений из-за удара выбило окна в соседнем доме и повредились авто вокруг. Район перекрыли сотрудники полиции. Жителей эвакуируют в школу № 20 по ул. Хузангая, 8.

В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.