В 2025 году в Рязанской области вырос спрос на умные колонки

За девять месяцев 2025 года в Рязанской области вырос спрос на аудио- и видеотехнику. Об этом 9 декабря сообщил Рязаньстат. Объемы продаж умных колонок и другой техники воспроизводства звука по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 11%, телевизоров — на 12%. Спрос на акустические системы, в том числе для домашних кинотеатров, вырос на 27%. По динамике роста розничных продаж аудио- и видеотехники Рязанская область занимает четвертое место среди регионов ЦФО, по спросу на аудиоаппаратуру — третье место.

Всего с января по сентябрь 2025 года на покупку перечисленных товаров рязанцы потратили около 1,9 млрд рублей.