SuperJob: 8% рязанцев раздражает отпуск коллег в конце декабря

8% рязанцев испытывают раздражение по поводу коллег, которые уходят в отпуск в конце декабря. Об этом сообщает сервис SuperJob. Опрос, в котором участвовали трудоустроенные представители экономически активного населения, показал, что в этом году россиян ожидают рекордно длинные январские каникулы — 12 дней. Однако 78% работающих по фиксированному графику рязанцев не планируют присоединять к ним отпуск или отгулы. Лишь 8% опрошенных намерены продлить отдых: 6% собираются взять отпуск в конце декабря, а 2% — после каникул, начиная с 12 января. 14% респондентов пока не определились со своими планами.

8% рязанцев испытывают раздражение по поводу коллег, которые уходят в отпуск в конце декабря. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Опрос, в котором участвовали трудоустроенные представители экономически активного населения, показал, что в этом году россиян ожидают рекордно длинные январские каникулы — 12 дней. Однако 78% работающих по фиксированному графику рязанцев не планируют присоединять к ним отпуск или отгулы.

Лишь 8% опрошенных намерены продлить отдых: 6% собираются взять отпуск в конце декабря, а 2% — после каникул, начиная с 12 января. 14% респондентов пока не определились со своими планами.

Интересно, что мужчины чаще женщин готовы брать отпуск до наступления праздников, а среди молодежи до 35 лет больше желающих продлить отдых. В то же время, большинство рязанцев (53%) относятся спокойно к решениям коллег уходить в отпуск в конце года, а 26% даже воспринимают это положительно. В то же время, женщины и рязанцы старше 45 лет чаще выражают недовольство по этому поводу.