«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 414
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 374
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 240
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 950
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
SuperJob: 8% рязанцев раздражает отпуск коллег в конце декабря
8% рязанцев испытывают раздражение по поводу коллег, которые уходят в отпуск в конце декабря. Об этом сообщает сервис SuperJob. Опрос, в котором участвовали трудоустроенные представители экономически активного населения, показал, что в этом году россиян ожидают рекордно длинные январские каникулы — 12 дней. Однако 78% работающих по фиксированному графику рязанцев не планируют присоединять к ним отпуск или отгулы. Лишь 8% опрошенных намерены продлить отдых: 6% собираются взять отпуск в конце декабря, а 2% — после каникул, начиная с 12 января. 14% респондентов пока не определились со своими планами.

Интересно, что мужчины чаще женщин готовы брать отпуск до наступления праздников, а среди молодежи до 35 лет больше желающих продлить отдых. В то же время, большинство рязанцев (53%) относятся спокойно к решениям коллег уходить в отпуск в конце года, а 26% даже воспринимают это положительно. В то же время, женщины и рязанцы старше 45 лет чаще выражают недовольство по этому поводу.