Стало известно о пострадавшей в ДТП на Московском шоссе
Стало известно о пострадавшей в ДТП на Московском шоссе с участием автомобиля «Хенде Крета». Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.

Примерно в 14:30, вблизи дома № 49 по улице Московское шоссе, 53-летняя местная жительница, управляя своим автомобилем, не справилась с рулевым управлением и наехала на опору линии электропередач.

В результате ДТП пострадала 55-летняя пассажирка автомобиля, которая получила травмы и была срочно доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.

Напомним, авария произошла 8 декабря. На месте работала полиция.

Фото: ГАИ по Рязанской области