Рязанский суд назначил мужчине 15 лет лишения свободы за госизмену

В Рязанской области суд вынес приговор жителю Московской области, признанному виновным в государственной измене. Об этом сообщает региональная прокуратура. Как установило следствие, в 2022 году мужчина, испытывая ненависть к власти, осуществил два перевода денежных средств на криптовалютный кошелек, связанный с военизированным объединением под контролем украинской разведки. Судебное заседание проходило под руководством прокурора области Дмитрия Коданёва. В результате мужчина был приговорен к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на срок 1 год и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, его мобильный телефон и переведенные средства были конфискованы в доход государства.

В Рязанской области суд вынес приговор жителю Московской области, признанному виновным в государственной измене. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как установило следствие, в 2022 году мужчина, испытывая ненависть к власти, осуществил два перевода денежных средств на криптовалютный кошелек, связанный с военизированным объединением под контролем украинской разведки.

Судебное заседание проходило под руководством прокурора области Дмитрия Коданёва. В результате мужчина был приговорен к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на срок 1 год и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, его мобильный телефон и переведенные средства были конфискованы в доход государства.