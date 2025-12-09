Рязанских чиновников наказали за нарушения при закупках экоматериалов

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в системе госзакупок при переходе к экономике замкнутого цикла. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Прокуроры установили, что несколько администраций муниципальных образований и одно муниципальное учреждение разместили закупки без указания доли вторичного сырья. Это требование прописано в законодательстве об обращении с отходами.

По постановлениям прокуратуры региональное УФАС привлекло должностных лиц к административной ответственности по ч. 5 ст. 7.30.1 КоАП РФ. Кроме того, надзорное ведомство внесло представления руководителям муниципалитетов и учреждения.

В прокуратуре отметили, что впоследствии чиновники устранили нарушения, а виновных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.