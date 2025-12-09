Рязань
Рязанские врачи вылечили маленького пациента с гепатитом С
В рязанской детской поликлинике завершилось лечение мальчика, у которого диагностировали гепатит С. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Благодаря современным методам лечения это заболевание стало излечимым, однако курс необходимых препаратов требует значительных финансовых затрат. Благодаря помощи фонда «Круг добра», который обеспечил закупку жизненно важных лекарств, мальчик смог полностью поправиться. Теперь его анализы в норме, а сам он полностью здоров.

