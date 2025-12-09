Рязанка помогла иностранцам заключить фиктивные браки в России и получила срок

Следствием и судом установлено, что с ноября 2019 года по апрель 2024 года женщина, действуя в составе группы лиц, организовала незаконное пребывание в России 14 иностранцев. Мигранты фиктивно заключали браки и получали разрешения на временное проживание. Рязанка получала за эти преступления деньги. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также женщина должна выплатить штраф 250 тысяч рублей.

